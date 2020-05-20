هذه هي تفاصيل الدواء الصيني الذي يوقف عدوى فيروس كورونا

أعلن فريق طبي صيني أنهم يطورون لقاحا جديدا واعدا ضد فيروس كورونا والذي بمقدوره إيقاف عدوى فيروس كورونا.

ويطور العلماء في مختبر صيني هذا الدواء الجديد بالإعتماد على الأجسام المضادة والتي يؤكدون أنها ستكون قادرة على إيقاف جائحة عدوى الفيروس.

ويتوقع المختصون أن ينجح الدواء الذي هو قيد الإنجاز ليس فقط في قصر مدة التعافي بل وفي توفير مناعة قصيرة المدى.

وقال مدير مركز الإبتكار المتقدم في علم الجينوم بجامعة بيكين، أن الدواء يستخدم الأجسام المضادة المحايدة التي عزلها فريقه من دماء 60 مريضا تم شفاؤهم، مضيفا أن الدواء تجري تجربته بنجاح في مرحلة الإختبار على الحيوانات.

وأضاف المدير الصيني المختص، أنه عندما تم حقن الأجسام المضادة على الفئران المصابة إنخفض الحمل الفيروسي بعد خمسة أيام بمقدار 2.5 ألف مرة .

وأشار الخبير إلى أن التجارب السريرية ستجرى بإستراليا ودول أخرى ويتعين أن يكون جاهزا للإستخدام العام الجاري.