هذه هي تفاصيل المفاوضات التي جمعت رونار بزطشي !!

يبدو أن المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار كان يرغب في تدريب المنتخب الوطني الجزائري خلفا لرابح ماجر لولا تعطل المفاوضات في اللحظة الأخيرة.

حيث كشف موقع “هسبورت” المغربي اليوم الأربعاء أن رونار تفاوض مع رئيس الفاف خير الدين زطشي عبر وكيل أعمال كان ينقل الرسائل بين الطرفين.

وأضاف الموقع المغربي أن رونار كان واضحا عندما بعث رسالة لزطشي جاء فيها:”من يدفع قيمة فسخ عقدي مع الجامعة الملكية المغربية سيحصل على توقيعي”.

وأضاف الموقع أن زطشي عرض على الثعلب ضعف مايتقاضاه مع المغرب أي 150 ألف دولار شهريا إضافة إلى دفع قيمة شرطه الجزائي.

ولم يكشف المغاربة عن سبب تعطل الصفقة لكنهم أكدوا أن رونار لن يواصل المغامرة مع أسود الأطلس وسيُغادر للتدريب خارج القارة الإفريقية.