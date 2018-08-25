هذه هي تفاصيل انتحار حاج في الحرم المكي

كشف المتحدث باسم بعثة الحج العراقية، حسن فهد الكناني، أن الحاج العراقي حسين حميد الحيدري الذي ألقى بنفسه أمس الجمعة، كان يعاني من أزمة نفسية بسبب وفاة ابنه قبل أشهر.

وأضاف الكناني في بيان له، حسب شهود حجاج عراقيين، الذين كانوا يقيمون في نفس الفندق الدي أقام به الحاج المنتحر، أنه كان يعاني من اضطربات نفسية بسبب وفاة أحد أبنائه قبل عدة أشهر.

وأضاف المتحدث باسم البعثة أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة مدير بعثة الحج العراقية حسين الموسوي ورئيس البعثة الطبية لوزارة الصحة العراقية، ورئيس لجنة المتابعة الصحية في البعثة من أجل التحقيق في انتحار الحاج.

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