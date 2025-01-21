هذه هي تفاصيل تحرير رهينة إسباني بالحدود الجزائرية-المالية

استلمت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، اليوم 21 جانفي 2025، الرعية الإسباني NAVARO CANADA JOAQUIM وهو في صحة جيدة. حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته، أن الرعية الاسباني الذي كان في رحلة سياحية، تم اختطافه بتاريح 14 جانفي 2025، بالمنطقة الحدودية الجزائرية-المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد.

وتم نقل المعني على متن طائرة خاصة، من مطار تين زواتين بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الإسبانية. يضيف البيان.

وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى الاحترافية الفعالة للمصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي في مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة عبر كامل التراب الوطني. وفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني.