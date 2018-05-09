هذه هي تفاصيل جريمة “الخضار الذي ذبح طليقته بأزريو في وهران”  

إهتز الحي الفوضوي بمنطقة كاب كاربون الساحلية في أرزيو بوهران على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها إمراة في العشرينات من العمر.

وتعود تفاصيل الجريمة إلى ليلة أمس الثلاثاء أين أقدم شاب في الثلاثينيات على ذبح طليقتها صاحبة الـ 26 سنة من الوريد إلى الوريد.

والتي كانت ببيت شقيقه المتواجد بالسجن في قضية سرقة.

وقد كانت تجمهما قصة حب طويلة تكللت بعشرة زواج لأكثر من 10 سنوات تحولت إلى ضغينة عقب طلاق بالتراضي قبل أربعة أشهر.

والذي لم يتحمل خلالها الجاني فراق الضحية التي هددها في أكثر من مرة بالموت على يده جعلها تتنقل من بيت إلى بيت فرارا منه وخوف من تنفيذ وعيده.

حيث قام على الساعة الخامسة الجاني بالاتصال بطليقته المدعوة عائشة يبلغها بضرورة لقاءه ببيت شقيقه الفوضوي.

من أجل تسلم أولادها الثلاثة أكبرهم يبلغ من العمر 8 سنوات إلى جانب مبلغ النفقة.

وعلى قام وضع بخطة حاكها للإيقاع بحبيبته التي بقي برفقتها ليلة كاملة بعد قتلها ببرودة أعصاب بذبحها.

وكذا توجيه لها عدة طعنات خنجر ثم محاولة تقطيعها قبل فراره في اليوم الموالي.

الضحية عائشة يتيمة الأم تكفلت منذ صغرها بأشقائها الثلاث الكل بمنطقة أرزيو يشهد لها بأخلاقها.

حبها لعائلتها وتحملها ظروفا إجتماعية صعبة مع طليقها الذي جمعتهم قصة حب منذ كان عمرها 16 سنة تكللت بإنجاب3 أطفال

وتبقى الأسباب الجريمة البشعة غامضة لأن الجاني الذي يعمل خضار في سوق أرزيو.

وحسب بعض الخضارين يشهدون له بالطيبة،التربية والهدوء يبقى حبه الكبيروالمرضي لها ورفض العيش من دونها من أسباب الإقدام على قتلها.