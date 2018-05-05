وقعت ليلة أمس الجمعة جريمة قتل راح ضحيتها طفل في 11 سنة من عمره بقرية السمارة بولاية سطيف.

تفاصيل القضية تعود إلى مناوشات حدثت بين الطفل قسوم صاحب 11 سنة الضحية والنازل عند أقاربه كضيف.

وهذا بقرية السمارة المتواجدة بالمدخل الغربي لمدينة العلمة ولاية سطيف.

ويعدّ الضحية ابن خال الجاني وهو الإبن الوحيد عند أمّه، والطّفل “علطي” صاحب 14 سنة وهو الجاني، الذي جمعته مع الضحية لقاء كرة قدم.

وبعد مناوشات بينهما قام الطفل “علطي” بجلب السكين من المطبخ و خرج نحو الطفل الضحية قسوم.

ليوجّه له عدّة طعنات على مستوى الرقبة.

أين أرداه قتيلا ليتمّ نقله على جناح السرعة لمستشفى صروب الخثير.

وتجدرللإشارة أنّ القاتل يكون عمه قاتل الشيخ الصائغي التي اهتزت لها مدينة العلمة، منذ أكثر من 15 سنة مستعملا كيس بلاستيكي وليف من السلان.