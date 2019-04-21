هذه هي تفاصيل حادث إنقلاب حافلة “الحمراوة” بتيزي وزو

وقع عشية اليوم حادث خطير إثر انقلاب حافلة بمدخل ذراع بن خدة وعلى متنها 32 مناصرا من مولودية وهران.

وأصيب على إثره 16 شخصا إثنين منهم في حالة حرجة، وقد نقلوا على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي ندير محمد بتيزي وزو.

أين تلقوا الإسعافات اللازمة هذا ما تسبب حالة إستنفار بالمستشفى خاصة أمام تداول أخبار كاذبة على “الفايسبوك” بوجود حالات وفاة.

لكن سرعان ما هدأت الأوضاع عند تنقلت إدارة شبيبة القبائل وعلى رأسها شريف ملال ليطمئن على الجميع.

بينما أثار غياب رئيس وأعضاء إدارة المولودية الإستياء، كما تنقل والي ولاية تيزي وزو للوقوف شخصيا على حالة الجرحى.

أين خصص حافلتين لنقلهم إلى غاية ولاية وهران مرفقين ببعض مسيري ادارة “الكناري”.

فيما يتواجد بالمستشفى فقط مناصرين اللذان كانت حالتهما خطيرة، أين خرج أحدهما من مرحلة الخطر.