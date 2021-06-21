هذه هي تفاصيل حذاء عطال محرز وتايلور من شركة المثلجات !

صنع لاعبا المنتخب الوطني رياض محرز ويوسف عطال جدلا كبيرا على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إرتدائهما نفس الحذاء الرياضي مع الحسناء البريطانية تايلور وارد خلال العطلة الصيفية التي قضاها الثلاثي بجزيرة ميكونوس اليونانية.

هذا وتعود تفاصيل هذا الحذاء الذي يعتبر ثمار شراكة بين شركة “نايكي” لإنتاج الملابس الرياضية، وشركة بين آند جيري للمثلجات والذي يتعدى سعره 54 مليون سنتيم جزائري، والذي يعتبر أحدث صيحات الموضة لصيف 2021.

وإعتمدت شركة “نايكي” في تصميمها للحذاء العالمي على جلد البقر الحقيقي على أطراف الحذاء، وهو ما يعطي صورة مشابهة لعلبة “الآيسكريم” بي آند جيري، بالغضافة إلى اللون الأزرق السماوي مع بعض السحاب خلف الحذاء، وعلامة نايكي من اللون الأصفر بطريقة ذوبان المثلجات، وتم تسمية الحذاء بـ “شينكي دانكي” في إَشارة إلى ذوق المثلجات “شانكي موكي”.