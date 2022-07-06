إعــــلانات
الرياضة

هذه هي تفاصيل حفل اختتام الألعاب المتوسطية وهران 2022 !

بقلم عبد النور حواز
هذه هي تفاصيل حفل اختتام الألعاب المتوسطية وهران 2022 !
حفل الاختتام
  • 2044
  • 0

وصلت دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 إلى نهايتها بحلول اليوم الأربعاء 06 جويلية.

حيث لم يتبقى سوى حفل الاختتام المُبرمج سهرة اليوم بداية من الساعة الـ21:00.

والذي سيُديره فنيا ومن ناحية السيناريو المايسترو، سليم دادة، رئيس لجنة مراسيم الافتتاح والاختتام والنشاطات الثقافية.

  • السينوغرافيا والإخراج: فيليب سيوتا، الصوت: مجيد مالكي، الكوريغرافيا العصرية: مليكة زايدي، الرقصات التقليدية: سهيل شبلي، الصور: ألكسندر كالفو، الألعاب النارية: جان لوي مورونسي، الإخراج التلفزي: جوليان بينيديتي.
  • حفل الاختتام سيكون موسيقيا بامتياز مع مشاركة 110 موسيقي يشكلون اوركسترا سيمفونية أوروجزائرية، مكونة من 70 موسيقي جزائري (أوركسترا أوبرا الجزائر وأوركسترا شباب الجزائر وجوق ألحان وشباب) و40 موسيقي أوروبي.
  • يقود الأوركسترا بالتناوب ثلاثة مايستروهات جزائريين: سليم دادة، زهية زيواني وفريد اعوامر.
  • الحفل تتخلله لوحات كوريغرافية بمشاركة 200 راقص مع تقديم لوحة خاصة للكوريغراف العالمي صادق.
  • الأعمال الموسيقية المبرمجة: 3 رقصات سيمفونية لسليم دادة من متتالية “مناظر جزائرية” للباليه والأوركسترا، موسيقى كلاسيكية متوسطية مستوحاة من الجزائر (سان سانس) ومن إيطاليا (بيزيه)، أغاني جزائرية ذات رواج دولي تقدم بتوزيعات أوركسترالية جديدة.
  • حضور رسمي لدولة إيطاليا في القسم البروتوكولي للحفل من أجل استلام راية الألعاب تحضيرا للطبعة القادمة “تارانتو 2026”.
  • نشيد “قسما”: سيقدم بالتوزيع الموسيقي السيمفوني كما في الافتتاح وبأداء غنائي لثنائي شبابي.
  •  النشيد الإيطالي سينقل على المباشر من قبل أوركسترا مدينة تارانتو.
  • عدة أصوات ستكون حاضرة في الحفل: الشاب مامي، أمين بابيلون، جمال لعروسي، علاوة، كمال الحراشي، عبد الله الكورد، فريدة رقيبة.
  • يُنشط الحفل الثنائي رياض ابركان وريم عماري.
  • الحفل مكون من ثلاث فصول وستة مشاهد مفعمة بالجمال والموسيقى والغناء والرقص، احتفاء باختتام الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 وبستينية عيد الاستقلال والشباب.
  • مدة الحفل ستكون في حدود الـساعة والنصف.
رابط دائم : https://nhar.tv/w2wFn
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر