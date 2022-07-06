هذه هي تفاصيل حفل اختتام الألعاب المتوسطية وهران 2022 !
بقلم عبد النور حواز
وصلت دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 إلى نهايتها بحلول اليوم الأربعاء 06 جويلية.
حيث لم يتبقى سوى حفل الاختتام المُبرمج سهرة اليوم بداية من الساعة الـ21:00.
والذي سيُديره فنيا ومن ناحية السيناريو المايسترو، سليم دادة، رئيس لجنة مراسيم الافتتاح والاختتام والنشاطات الثقافية.
- السينوغرافيا والإخراج: فيليب سيوتا، الصوت: مجيد مالكي، الكوريغرافيا العصرية: مليكة زايدي، الرقصات التقليدية: سهيل شبلي، الصور: ألكسندر كالفو، الألعاب النارية: جان لوي مورونسي، الإخراج التلفزي: جوليان بينيديتي.
- حفل الاختتام سيكون موسيقيا بامتياز مع مشاركة 110 موسيقي يشكلون اوركسترا سيمفونية أوروجزائرية، مكونة من 70 موسيقي جزائري (أوركسترا أوبرا الجزائر وأوركسترا شباب الجزائر وجوق ألحان وشباب) و40 موسيقي أوروبي.
- يقود الأوركسترا بالتناوب ثلاثة مايستروهات جزائريين: سليم دادة، زهية زيواني وفريد اعوامر.
- الحفل تتخلله لوحات كوريغرافية بمشاركة 200 راقص مع تقديم لوحة خاصة للكوريغراف العالمي صادق.
- الأعمال الموسيقية المبرمجة: 3 رقصات سيمفونية لسليم دادة من متتالية “مناظر جزائرية” للباليه والأوركسترا، موسيقى كلاسيكية متوسطية مستوحاة من الجزائر (سان سانس) ومن إيطاليا (بيزيه)، أغاني جزائرية ذات رواج دولي تقدم بتوزيعات أوركسترالية جديدة.
- حضور رسمي لدولة إيطاليا في القسم البروتوكولي للحفل من أجل استلام راية الألعاب تحضيرا للطبعة القادمة “تارانتو 2026”.
- نشيد “قسما”: سيقدم بالتوزيع الموسيقي السيمفوني كما في الافتتاح وبأداء غنائي لثنائي شبابي.
- النشيد الإيطالي سينقل على المباشر من قبل أوركسترا مدينة تارانتو.
- عدة أصوات ستكون حاضرة في الحفل: الشاب مامي، أمين بابيلون، جمال لعروسي، علاوة، كمال الحراشي، عبد الله الكورد، فريدة رقيبة.
- يُنشط الحفل الثنائي رياض ابركان وريم عماري.
- الحفل مكون من ثلاث فصول وستة مشاهد مفعمة بالجمال والموسيقى والغناء والرقص، احتفاء باختتام الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 وبستينية عيد الاستقلال والشباب.
- مدة الحفل ستكون في حدود الـساعة والنصف.
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