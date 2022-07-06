هذه هي تفاصيل حفل اختتام الألعاب المتوسطية وهران 2022 !

وصلت دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 إلى نهايتها بحلول اليوم الأربعاء 06 جويلية.

حيث لم يتبقى سوى حفل الاختتام المُبرمج سهرة اليوم بداية من الساعة الـ21:00.

والذي سيُديره فنيا ومن ناحية السيناريو المايسترو، سليم دادة، رئيس لجنة مراسيم الافتتاح والاختتام والنشاطات الثقافية.