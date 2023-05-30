قناة النهار هذه هي تفاصيل عمل مركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ماي 2023 - 11:55 شارك غرِّد أرسل 114 0 هذه هي تفاصيل عمل مركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PiRej اقرأ أيضا صريح جدا: هذا هو أجمل خبر تلقاه الجزائري في حياته .. قناة النهار 27 ماي بتطوع من أساتذة متقاعدين.. دروس دعم بمسجد لفائدة التلاميذ والطلبة الأحرار بوهران قناة النهار 15 ماي طالع هابط: النوي يطالب وزيرة البيئة بإيجاد حلول سريعة للأودية التي تفرغ قاذوراتها في البحر قناة النهار 23 ماي جزائريون: مستثمرة الإخوة الصادق .. عنوان الإرادة والتحدي قناة النهار 29 ماي وزير التربية : محاولة بائسة لإغراق الوطن بكميات من المخدرات والوزارة سطرت برنامجا خاصا للتحسيس قناة النهار 20 ماي والد الشهيد النقيب "تناح محمد" أنا قدمت ولدي للجزائر كان عاقل ومتربي قناة النهار 11 ماي والي وهران: أشخاص كانوا يحولون نفايات وأوساخ بجانب مؤسسات دبلوماسية قناة النهار 25 ماي "رئيس الجمهورية" : ندعو لتعبئة الطاقات التمويلية من أجل مساعدة الدول الأعضاء قناة النهار 19 ماي ميلة/ مجلس القضاء ينظم يوم دراسي حول جريمة تبييض الأموال قناة النهار 17 ماي كاميرا النهار ترصد أسعار المواشي قبل عيد الاضحى بسعيدة قناة النهار 15 ماي