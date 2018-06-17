هذه هي تفاصيل غرق قارب صيد في بومرداس

لقي شخصان 70 و 27 سنة حتفهما و أنقذ شخص ثالث 49 سنة، من الغرق في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد.

إثر انقلاب قارب للصيد كانوا على متنه بعرض البحر على بعد 2 كلم من ميناء رأس جنات شرق بومرداس.

حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية .

وأوضح الملازم النقيب أيت قاسي أحمد المكلف بخلية الإعلام للحماية المدنية بالولاية، أنّ حادث الغرق الذي وقع في حدود الساعة الواحدة و 45 دقيقة من صباح اليوم الأحد إثر انقلاب قارب الصيد الذي كانوا على متنه.

حيث تبقى أسبابه مجهولة إلى حد الساعة، خاصة و أنّ حالة البحر لم تكن في حالة هيجان.

و إثر إبلاغ وحدة القوات البحري عن الحادث ، يضيف النقيب أيت قاسي أحمد

تدخلت وحدة الإسعاف البحرية التابعة للحماية المدنية بميناء بلدية زموري من خلال تجنيد 3 غطاسين حيث تمكنوا من انتشال جثة الغريقين و إنقاذ شخص ثالث من الغرق و تم نقله الى مستشفى برج منايل في حالة صحية حرجة.

و بعد تلقيه الإسعافات الأولية لم تعد حياته في خطر.