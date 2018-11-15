هذه هي تفاصيل مسابقة توظيف 2600 عون حماية مدنية

فتحت المديرية العامة للحماية المدنية، مسابقة لتوظيف 2600 عون حماية من فئة الإناث والذكور على أساس الشهادات.

وحسبما أعلنته أمس المديرية على موقعها، فإنه سيتم توظيف 50 عون حماية مدنية إناث، و2550 عون حماية ذكور.

وعن فئة الإناث فالتوظيف يكون في ولايات الجزائر العاصمة بـ 20 منصبا، عنابة 10 مناصب، قسنطينة 10 مناصب، وهران 10 مناصب.

أما فئة الذكور فسيتم توظيف 2550 عون حماية مدنية و حسب كل ولاية.

أما عن شروط الإلتحاق بمنصب حماية مدنية والمشاركة في المسابقة فيجب على المترشحين أن:

يكونوا من مستوى التعليم ثانية ثانوي كاملة، والحصول على الجنسية الجزائرية، والتمتع بالحقوق المدنية.

لا يحملون سوابق عدلية، ولا يكونوا حاملين للوشم على أجسادهم، وأن يجتازوا الفحص النفسي والطبي المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية.

كما يجب أن لايقل سن المترشحين 19 سنة ولا يفوق 23 سنة بالنسبة للإناث، والقامة 1.65 متر للمترشحات.

كما يجب أن لايقل سن المترشحين 19 سنة ولا يفوق 25 سنة بالنسبة للذكور، والقامة لا تقل عن 1.70 متر.

وأن يكون في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية او معفى لأسباب غير طبية.

بالإضافة إلى الملف المتكون من طلب خطي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من شهادة مدرسية.

وكذا 03 شهادات طبية “طب عام، طب العيون، الطب الصدري”، شهادة قياس القامة.

وإستمارة معلومات تحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للجماية المدنية، ظرفان بريديان، وصل دفع حوالة بريدية 200 دينار.