هذه هي تفاصيل وفاة الممثل الأردني ياسر المصري

سرد مصدر مقرب من الفنان الأردني الراحل ياسر المصري، تفاصيل الحادث الذي تعرض له مساء أمس الخميس، في الزرقاء وأدى إلى مقتله.

وحسب المصدر، فإن المصري كان في زيارة لعائلة شقيقه بمنطقة في ضاحية مكة، وخلال عودته إلى منزله شاهد حافلة صغيرة معطلة لجار شقيقه فنزل من سيارته.

وبعدها عرض المصري عليه المساعدة ليصعد إلى الحافلة من أجل أن يشغلها لكنه فقد السيطرة واصطدم بالسور .

وتم نقل المصري إلى مستشفى جبل الزيتون أين فارق الحياه هناك متأثرا بإصابته.

وتم نقل المصري وشخص آخر إلى مستشفى جبل الزیتون، حیث فارق الحیاة متأثرا بإصابته.

للإشارة،توفي الفنان ياسر المصريلحادث أمس الخميس عن عمر يناهز 46 سنة.