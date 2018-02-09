هذه هي تفاصيل وفاة مناصر إتحاد العاصمة “عمي حمود”

عرفت مباراة الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس التي جمعت إتحاد العاصمة بضيفه إتحاد بلعباس حادثا أليما بالمنصة الشرفية لملعب 5 جويلية.

حيث فقد فريق إتحاد العاصمة أحد أهم أنصاره الأوفياء “حبي حمود” الذي تعرض لسكتة قلبية خلال الشوط الأول من عمر المباراة.

وتزامن وفاة “عمي حمود” مع هدف المغربي رضا هجهوج في الدقيقة 13 من عمر المباراة بتسديدة صاروخية من بعد 22 متر.

وأفادت مصاردنا المقربة من عائلة المرحوم” عمي حمود” أنه تنقل إلى الملعب الأولمبي في حالة صحية جيدة.

وعند الدقيقة الـ 13 من عمر اللقاء تعرض المرحوم “عمي حمود” لأزمة قلبية بالمنصة الشرفية التي كان متواجد فيها أحد الأطباء الذي تدخل لإسعافه لكن دون جدوى بعدما إختارت روحه الإنتقال إلى الرفيق الأعلى، حيث تم نقله إلى مستشفى “بني مسوس” أين لفظ أنفاسه الاخيرة.

وأرسلت إدارة إتحاد العاصمة رئيس مجلس الإدارة “منير دبشي” إلى مستشفى بني مسوس لتقديم التعازي لعائلة المرحوم.