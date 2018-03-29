هذه هي تواريخ إجتياز الإمتحانات النهائية

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على تواريخ إجتياز الإمتحانات النهائية للأطوار التعليمية الثلاث.

وأضافت خلال الندوة الوطنية للإطارات، أن إمتحان السنة الخامسة ابتدائي يكون يوم 23 ماي 2018.

أما إمتحانات البيام فسيكون إبتداء من 28 ماي إلى غاية 30 ماي، بينما إمتحانات شهادة البكالوريا سيجرى من 20 الى 25 جوان.

أما إمتحانات الثلاثي الثالث للأقسام النهائي ابتداء من 27 ماي المقبل.

وأضافت أن إمتحانات الباك الأبيض ستكون بين 27 و 31 ماي المقبل، كما أن الإمتحانات نهاية الفصل ستكون من 3 إلى 7 جوان.

مؤكدة أنه تم السهر على ضمان انتهاء البرامج للإمتحان في دروس تلقاها التلاميذ.