هذه هي توقعات الصندوق الدولي للاقتصاد العالمي لسنة 2020

توقع صندوق النقد الدولي ،اليوم الاثنين في تقريره”آفاق الاقتصاد الإقليمي”،أن تحقق مجموعة الدول المستوردة للنفط نموا في إجمالي الناتج المحلي.

وقال صندوق النقد الدولي،أن الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا،ستحقق ما يصل إلى4.4في المائة من الناتج المحلي سنة 2019.

واستثنى الصندوق تحقيق هذه النتائج الاقتصادية في كل من السودان وباكستان.

وأشار الصندوق في تقريره إلى تزايد عدم اليقين العالمي بشأن أسعار النفط والبريكست والتوترات التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة.

وخفض الصندوق على توقعاته بنمو إجمالي للناتج المحلي الحقيقي في مجموعة الدول المستوردة للنفط لعام 2020 إلى 3.7 في المائة.

ورجح التقرير أن تظل معدلات عجز الحساب التجاري ثابتة إلى حد كبير في كل بلد في المنطقة على حدة.

وتشير التنبؤات إلى استقرار التضخم على المدى المتوسط مع تلاشي أثار مستوى الأسعار.

وتوقع الصندوق أيضا أن تحقق دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بواقع 2.7 في المائة عام 2020 .

وعلى صعيد العالم العربي خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو من2.8في المائة سنة2019إلى1.9في المائة و3.3في المائة سنة 2020.