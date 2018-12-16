هذه هي توقعات الطقس إلى غاية نهاية الأسبوع

ستبقى الأجواء من مغشاة إلى صافية مع ضباب كثيف في الصبيحة على الولايات الشمالية إلى غاية يوم الخميس المقبل.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لأت “النهار أونلاين”، أن الأجواء ستبقى باردة وصافية.

مشيرة إلى أن الضباب سيميز الولايات الساحلية خاصة في الصبيحة مع سحب سفلى تكون محملة ببعض الأمطار المتفرقة غدا.

لتتحول الى صافية على الولايات الوسطى والشرقية ومغشاة جزئيا بالجنوب الغربي وصافية بباقي المناطق.

درجات الحرارة تتراوح مابين 13 الى 20 درجة على الولايات الشمالية، ومن 19 الى 28درجة بالجنوب.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة ستبقى تميزها بعض السحب السفلى والضباب لتتحول الى صافية.

غير أنه يوم الخميس ضباب كثيف في الصبيحة على المناطق الغربية والوسطى مع سحب سفلى تعطي بعض الأمطار على الولايات الشرقية.

درجات الحرارة تتراوح من 15 الى 19 درجة على السواحل ومن 12 الى 16 على المناطق الداخلية.