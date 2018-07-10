هذه هي توقعات الطقس إلى غاية يوم الجمعة

ستعرف الولايات الشمالية للوطن أجواءً صافية ومشمسة مع تراجع طفيف في درجات الحرارة على الولايات الجنوبية اليوم وغدا.

وقالت هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، لـ”النهار أونلاين”، أن الأجواء ستبقى مستقرة عموما.

بينما على المرتفعات الداخلية ستشهد رعودا منعزلة على المرتفعات الغربية والوسطى تكون محملة بأمطار قد تنتقل ليلا إلى السواحل غدا.

مضيفة ان درجات الحرارة ستشهد تراجعا طفيفا خاصة على الولايات الجنوبية التي فاقت بها الحرارة 48 درجة منذ أيام.

وأكدت ذات المتحدثة، أن درجات الحرارة سترتفع ابتداءً من يوم الخميس خاصة على الولايات الشرقية والجنوبية.

أين تتعدى درجات الحرارة 40 درجة على الولايات الشرقية، و48 درجة على وسط الصحراء والواحات.