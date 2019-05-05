هذه هي توقعات الطقس اليوم الأحد

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية من صافية إلى قليلة السحب، بعد انقشاع الضباب.

مع بعض السحب السفلى التي تميز السواحل والسهوب الداخلية.

على المناطق الوسطى والشرقية سحب عابرة محملة بأمطار خفيفة خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والداخلية لتتحسن خلال الظهيرة.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء من مغشاة إلى غائمة محليا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي والصحراء الشرقية.

الرياح تكون من متغيرة الإتجاه إلى شمالية شرقية تصل سرعتها إلى 40 كم/سا على الجنوب الغربي، شمال الصحراء والصحراء الوسطى مع بعض التطاير للرمال المحلية.

درجات الحرارة تتراوح ما بين 18 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 16 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية.

و على المناطق الجنوبية تتراوح ما بين 25 إلى 43 درجة.