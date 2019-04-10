هذه هي توقعات الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية مغشاة بسحب عابرة.

تكون أكثر كثافة خلال الصبيحة قرب السواحل، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة، خاصة على الجهة الشرقية.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها مابين 30 إلى 40 كم/سا، لتصل أحيانا إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

بينما على المناطق الوسطى أجواء غائمة قرب السواحل والمناطق الداخلية محملة ببعض الأمطار.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا لتصل أحيانا إلى 40 كم/سا.

في حين على المناطق الشرقية الأجواء من مغشاة إلى غائمة خلال الظهيرة مع تساقط بعض الأمطار التي تكون على شكل زخات مطرية رعدية.

الرياح تكون غربية، سرعتها 40 كم/سا قرب السواحل.

على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة جزئيا، لتصبح غائمة ورعدية خلال الظهيرة على منطقة بشار، شمال الصحراء، والواحات.

وأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على الصحراء الوسطى.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 16 إلى 21 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 22 إلى 39 درجة على المناطق الجنوبية