هذه هي توقعات الطقس اليوم الأربعاء

تتوقّع مصالح الأرصاد الجوية أنّ تكون الأجواء غائمة وممطرة خلال الصبيحة على المناطق الغربية وتتحسن خلال الظهيرة.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، تصل إلى 40 كم/سا قرب السواحل والمناطق الداخلية.

على المناطق الوسطى سحب عابرة محملة ببعض الزخات المطرية خلال الصبيحة، لتتحسن الأجواء طيلة النهار.

في حين على المناطق الشرقية سحب عابرة محملة ببعض الأمطار المتفرقة، لتتحسن الأجواء أواخر النهار.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، باستثناء بعض السحب العابرة على شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

أجواء من مغشاة إلى غائمة محملة ببعض الأمطار الرعدية خلال الظهيرة على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا الصحراء الشرقية.

الرياح تكون جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كم/سا على منطقة الواحات مع بعض التطاير للرمال.

درجات الحرارة تتراوح مابين 18 و23 درجة على المناطق الساحلية، ومابين 16 و24 درجة على المناطق الداخلية.

في حين تتراوح مابين 25 إلى 40 درجة على الجنوب.