هذه هي توقعات الطقس اليوم الثلاثاء

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الغربية.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

بينما على المناطق الوسطى سحب عابرة، تكون أحيانا كثيفة على المناطق الساحلية محملة ببعض الأمطار المحلية.

الرياح تكون غربية، سرعتها 40 كم/سا قرب السواحل، وتكون من غربية إلى شمالية غربية على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

في حين على المناطق الشرقية بعض السحب العابرة، تكون أحيانا كثيفة أواخر الصبيحة محملة ببعض الأمطار التي تكون رعدية أحيانا.

أما على المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة جزئيا على منطقة بشار، شمال الصحراء ومنطقة الواحات، وصافية على باقي المناطق.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 17 إلى 20 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 15 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 23 إلى 38 درجة على المناطق الجنوبية