هذه هي توقعات الطقس اليوم الثلاثاء

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من مغشاة بسحب سفلى إلى صافية على العموم مع درجات حرارة مرتفعة.

تتوقّع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية ضباب محلي يميز السواحل الشرقية خلال الصبيحة على السواحل الغربية ثم الوسطى.

ليتلاشى وتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب، مع أجواء صافية على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم/سا قرب السواحل وتصل إلى 40 كلم/سا ليلا.

على المناطق الجنوبية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي على جل المناطق الجنوبية.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 30 كم/سا على الجنوب الغربي نحو الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 21 إلى 30 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 30 إلى 37 درجة على المناطق الجنوبية.