هذه هي توقعات الطقس اليوم الجمعة

ستشهد الولايات الشمالية للوطن، أجواء من صافية إلى مغشاة وأحيانا غائمة على المناطق الداخلية مرفوقة ببعض الأمطار.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أنّ تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مغشاة بسحب سفلى كثيفة.

على المناطق الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة، لتتحسن الأجواء وتصبح قليلة السحب.

بينما على المناطق الشرقية سحب عابرة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، لتتلبد السماء بداية من الظهيرة.

مع تشكل سحب مرفوقة بخلايا رعدية تؤدي إلى تساقط زخات مطرية تكون معتبرة على منطقة الأوراس.

الرياح تكون شمالية غربية، تصل سرعتها إلى 50 كم/سا على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا الصحراء الشرقية.

مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة بداية من الظهيرة، فيما تبقى صافية ومشمسة على باقي المناطق الجنوبية.

الرياح تكون من شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا على منطقة بشار، شمال الصحراء ومنطقة الواحات، مع تطاير للرمال.

درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح ما بين 20 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 18 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية

وما بين 28 إلى 42 درجة على المناطق الجنوبية.