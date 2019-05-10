هذه هي توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية صافية على العموم، بعد انقشاع الضباب على السواحل خلال الصبيحة.

بداية من الظهيرة، تشكل بعض السحب على الهضاب العليا الشرقية ومنطقة الأوراس، مع بعض الرعود الخفيفة خلال الليل.

بينما على المناطق الجنوبية الأجواء صافية على جل المناطق الجنوبية، باستثناء الهقار والطاسيلي، جنوب الصحراء والوسطى.

وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي حيث يرتقب سماء مغشاة، مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى، الصحراء الشرقية.

وتصل إلى 50 كم/ سا، مع تطاير للرمال على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 26 إلى 35 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 34 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.