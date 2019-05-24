هذه هي توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والداخلية.
بداية من الظهيرة، سحب عابرة على الهضاب العليا، مرفوقة بخلايا رعدية تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار، على شكل زخات.
الرياح تكون متغيرة الاتجاه، وسرعتها تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية.
بينما على المناطق الوسطى أجواء مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والداخلية.
لكن بداية من الظهيرة، تشكل بعض الخلايا الرعدية على المناطق الداخلية الوسطى الشرقية، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.
سحب عابرة محملة ببعض الأمطار على الهضاب العليا، وتساقط أمطار غزيرة ليلا.
الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة 20 كم/سا قرب السواحل لتصل إلى 40 كم/سا خلال الليل.
في حين على المناطق الشرقية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، لتتلبد السماء بداية من الظهيرة، على المناطق الداخلية.
الهضاب العليا والأوراس، مع تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية التي تزداد حدة خلال الليل.
على المناطق الجنوبية سحب عابرة على شمال الصحراء ومنطقة الواحات، تزداد كثافة بداية من الظهيرة، وتكون مرفوقة برعود تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.
أجواء مغشاة جزئيا مع رعود على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وعلى الجنوب الغربي للوطن، مع تساقط بعض الأمطار.
درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح ما بين 23 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 23 إلى 33 درجة على المناطق الداخلية.
وما بين 26 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.
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