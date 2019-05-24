هذه هي توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والداخلية.

بداية من الظهيرة، سحب عابرة على الهضاب العليا، مرفوقة بخلايا رعدية تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار، على شكل زخات.

الرياح تكون متغيرة الاتجاه، وسرعتها تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية.

بينما على المناطق الوسطى أجواء مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والداخلية.

لكن بداية من الظهيرة، تشكل بعض الخلايا الرعدية على المناطق الداخلية الوسطى الشرقية، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.