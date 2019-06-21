هذه هي توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية مغشاة ببعض السحب السفلى التي تميز المناطق الساحلية.

لتصبح الأجواء صافية، وتتلبد السماء نحو المناطق الوسطى والشرقية، مع تساقط بعض الأمطار على الهضاب العليا الشرقية، ومنطقة الأوراس.

أجواء حارة نسبيا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا الوسطى والشرقية ومنطقة الأوراس.

على المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة غالبا وحارة على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وشمال الصحراء الشرقية.

مع تشكل رعود منعزلة أواخر النهار، تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار، لتبقى صافية ومشمسة على باقي الولايات الجنوبية.

وأضافت ذات المصالح أن الأجواء ستكون حارة نهار على أقصى الجنوب، الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات.

الرياح تكون جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم/سا من الصحراء الشرقية نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات، مع تطاير للرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 32 إلى 44 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 38 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.