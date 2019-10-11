هذه هي توقعات الطقس اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

وستتلبد السماء تدريجيا بداية من الظهيرة بسحب من النوع العالي على المناطق الغربية والوسطى.

أما الرياح تكون شرقية، تصل إلى 30 كم/سا قرب السواحل وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا على السواحل الوسطى.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء على المناطق الجنوبية ستكون مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي.

وأعلن الديوان، أن الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا، مع تطاير للرمال.

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تتراوح مابين 26 و 34 درجة على المناطق الساحلية.

كما ستتراوح مابين 24 و36 درجة بالمناطق الداخلية ومابين 27 إلى 36 درجة بالجنوب.