هذه هي توقعات الطقس اليوم الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية مغشاة ببعض السحب لتصبح صافية على العموم.

بينما الأجواء على المناطق الداخلية والهضاب العليا، مغشاة بسحب سفلى مع تساقط بعض الأمطار تكون غزيرة محليا ليلا.

وأضافت ذات المصالح، أن الرياح تكون شمالية شرقية، تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا قرب السواحل.

وأشار الديوان، إلى أن الأجواء بالمناطق الوسطى والشرقية مغشاة بسحب كثيفة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

في حين تتوقع الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الجنوبية مغشاة جزئيا على منطقة بشار نحو شمال الصحراء.

كما تتوقع ذات المصالح، تشكل خلايا رعدية منعزلة خلال الظهيرة، تؤدي محليا إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

وأعلن الديوان، أن الرياح تكون متغيرة الإتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتراوح مابين 28 إلى 34 درجة على الولايات الساحلية.

كما تتراوح درجات الحرارة مابين 27 و36 درجة على المناطق الداخلية، ومابين 30 إلى 45 درجة بالجنوب.