هذه هي توقعات الطقس اليوم الخميس

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من مغشاة إلى غائمة مع تساقط أمطار تكون أحيانا رعدية.

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية من مغشاة إلى غائمة مع أمطار على المناطق الداخلية والهضاب.

كما أن الأمطار ستكون رعدية وغزيرة أواخر النهار، لتلتحق بالمناطق الساحلية خلال الليل.

وتتوقع ذات المصالح أن تكون الأجواء على المناطق الوسطى غائمة غالبا مع بعض الأمطار بداية من الظهيرة.

بينما الأجواء على المناطق الشرقية مغشاة بسحب سفلى كثيفة خلال الصبيحة للتحسن ليلا.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن الأجواء على المناطق الجنوبية سحب عابرة محملة ببعض الأمطار على الصحراء الوسطى، شمال الصحراء نحو منطقة الواحات، هذه الأمطار تكون أحيانا على شكل زخات.

بينما الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا مع تطاير للرمال.

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية.

كما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 19 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 23 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.