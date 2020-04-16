هذه هي توقعات الطقس اليوم الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية من صافية إلى مغشاة جزئيا.

بينما الأجواء على الهضاب العليا فتكون من مغشاة إلى غائمة.

أما الرياح فتكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا.

في حين الأجواء على المناطق الوسطى والشرقية ستكون صافية، لتتلبد السماء تدريجيا بداية من الظهيرة.

بينما على المناطق الداخلية، الهضاب العليا و الأوراس، الأجواء من مغشاة إلى غائمة مع تشكل رعود تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

وأضاف الديوان أن الأجواء على المناطق الجنوبية: ستكون من مغشاة إلى غائمة على الجنوب الغربي للوطن و على شمال الصحراء مع تشكل خلايا رعدية بداية من الظهيرة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

أما الرياح فتكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا مع تطاير للرمال.

وأعلن الديوان، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 20 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية

وتتراوح ما بين 23 إلى 31 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 26 إلى 41 درجة بالجنوب.