هذه هي توقعات الطقس اليوم الخميس

تتوقّع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أنّ تكون الأجواء على المناطق الغربية من صافية إلى مغشاة قرب السواحل والسهوب.

لتتلبد السماء وتصبح غائمة، محملة ببعض الأمطار، مع أجواء مغشاة جزئيا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، تصل إلى 40 كم/سا قرب السواحل، وعلى الهضاب العليا، تصل إلى 50 كم/سا مع تطاير للرمال.

على المناطق الوسطى والشرقية أجواء مغشاة جزئيا، باستثناء بعض الضباب المحلي قرب السواحل خلال الصبيحة ومغشاة خلال الظهيرة.

الرياح تكون شرقية، بسرعة 30 كم/سا قرب السواحل، وتصل أحيانا إلى 50 كلم/سا قرب السواحل الشرقية.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على الصحراء الوسطى، بشار، شمال الصحراء، الواحات وأقصى الجنوب.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 40 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 20 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 30 إلى 39 درجة على المناطق الجنوبية.