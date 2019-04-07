هذه هي توقعات الطقس غدا الإثنين

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية مغشاة بسحب كثيفة خلال الصبيحة.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

على المناطق الوسطى سحب عابرة، تزداد كثافة وتؤدي إلى تساقط أمطار من المحتمل أن تكون مرفوقة بخلايا رعدية منعزلة.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا.

بينما على المناطق الشرقية بعض السحب العابرة، التي تزداد كثافة بداية من الظهيرة، وتكون مرفوقة ببعض الأمطار الخفيفة.

في حين على المناطق الجنوبية أجواء صافية على العموم تشهدها جل المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة تتراوح مابين 19 و24 درجة على السواحل، ومن 15 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية.

في حين تتراوح مابين 23 و38 درجة على الولايات الجنوبية.