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هذه هي توقعات الطقس غدا الخميس

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هذه هي توقعات الطقس غدا الخميس
بقلم أمينة داودي

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية مغشاة لتتحول إلى غائمة وممطرة.

بينما على المناطق الشرقية والوسطى أجواء باردة وغائمة مصحوبة ببعض الزخات المطرية، التي تكون معتبرة محليا.

وغزيرة على المناطق الساحلية والداخلية الوسطى الشرقية والشرقية.

تساقط للثلوج سيميز المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 و1000 متر، وستصل إلى 700 متر أواخر النهار إلى الليل.

الرياح تكون من شمالية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/سا قرب السواحل الوسطى.

وتكون شمالية غربية وتصل سرعتها إلى 50 كم/سا قرب السواحل الشرقية.

في حين على المناطق الجنوبية الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي نحو الصحراء الوسطى، وصافية بباقي المناطق.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 09 إلى 16 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 04 إلى 14 درجة على المناطق الداخلية.
وما بين 14 إلى 26 درجة على المناطق الجنوبية.


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