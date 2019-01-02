هذه هي توقعات الطقس غدا الخميس

ستشهد الولايات الشمالية للوطن غدا الخميس أجواء غائمة وباردة على الولايات الوسطى والشرقية مع أمطار متفرقة.
وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، على المناطق الغربية ضباب كثيف خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم.
على المناطق الوسطى أجواء باردة وغائمة على المناطق الساحلية والداخلية، مع تساقط لبعض الأمطار المتفرقة بالوسط.
والمناطق الوسطى الشرقية أواخر النهار، أما على الهضاب العليا تشكل الجليد خلال الصبيحة، لتصبح السماء من صافية إلى قليلة السحب.
وبخصوص المناطق الشرقية، فالأجواء تكون باردة وغائمة مصحوبة ببعض الأمطار التي تكون أحيانا على شكل زخات مطرية.
على المناطق الساحلية والقرب ساحلية أواخر النهار، وبعض الأمطار على المناطق الداخلية.
لتلتحق هذه الأمطار بالهضاب العليا ومنطقة الأوراس خلال الليل.
أما على المناطق الجنوبية، أجواء صافية على جل المناطق الجنوبية باستثناء منطقة بشار، الصحراء الوسطى والصحراء الشرقية.
حيث تكون السماء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي.
الرياح تبقى من شرقية إلى شمالية شرقية تكون من ضعيفة إلى معتدلة على كافة الولايات لا تتجاوز سرعتها 30 كلم/سا.
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