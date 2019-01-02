هذه هي توقعات الطقس غدا الخميس

ستشهد الولايات الشمالية للوطن غدا الخميس أجواء غائمة وباردة على الولايات الوسطى والشرقية مع أمطار متفرقة.

وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، على المناطق الغربية ضباب كثيف خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم.

على المناطق الوسطى أجواء باردة وغائمة على المناطق الساحلية والداخلية، مع تساقط لبعض الأمطار المتفرقة بالوسط.

والمناطق الوسطى الشرقية أواخر النهار، أما على الهضاب العليا تشكل الجليد خلال الصبيحة، لتصبح السماء من صافية إلى قليلة السحب.