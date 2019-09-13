هذه هي توقعات الطقس غدا السبت

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية مغشاة على السواحل، لتصبح من صافية إلى قليلة السحب.

بينما تبقى الأجواء على المناطق الداخلية و الهضاب العليا غائمة مرفوقة بخلايا رعدية تؤدي الى تساقط بعض الأمطار.

وأضافت ذات المصالح أن الرياح تكون شمالية شرقية تصل إلى إلى 40 كم/سا على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وأفادت الأرصاد الجوية أن الأجواء على المناطق الوسطى ستكون من صافية إلى مغشاة مع تساقط بعض الأمطار خلال الظهيرة.

وكشف الديوان، أن الأجواء على المناطق الشرقية ستكون من صافية إلى مغشاة جزئيا على السواحل.

بينما الرياح تكون شرقية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

أما على المناطق الجنوبية فالأجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا على بشار، الصحراء الوسطى نحو شمال الصحراء والواحات.