هذه هي توقعات الطقس لليوم الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مغشاة بسحب سفلى لتتحسن وتصبح صافية.

لتتلبد السماء تدرجيا قرب السواحل الغربية خلال الليل.

على المناطق الشرقية بعض السحب العابرة خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء من صافية إلى قليلة السحب.

بينما على المناطق الجنوبية فالأجواء مغشاة جزئيا شمال الصحراء والواحات، أما على باقي المناطق الجنوبية، فتكون صافية على العموم.

الرياح تكون من متغيرة الإتجاه تصل أحيانا إلى 40 كم/سا مع بعض التطاير للرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 15 إلى 18 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 10 إلى 17 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 14 إلى 26 درجة على المناطق الجنوبية.