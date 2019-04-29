هذه هي توقعات الطقس لليوم الإثنين

يتوقّع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أنّ تكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، على السواحل الغربية خلال الصبيحة.

بداية من الظهيرة، تشكل سحب على الهضاب العليا تكون مرفوقة بخلايا رعدية تؤدي إلى تساقط زخات مطرية مع حبات البرد.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

على المناطق الشرقية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، بعد تلاشي بعض الضباب الذي يميز السواحل خلال الصبيحة.

بداية من الظهيرة، تشكل سحب كثيفة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المحلية على المناطق الداخلية، الأوراس والهضاب العليا.

على المناطق الجنوبية أجواء مغشاة إلى غائمة محليا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا الصحراء الشرقية.

مع تشكل بعض الخلايا الرعدية بداية من الظهيرة، والتي تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية.

أجواء صافية على منطقة بشار، لتتلبد السماء بداية من الظهيرة مع تشكل خلايا رعدية أواخر النهار تكون مصحوبة ببعض الزخات المطرية.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا.

درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح ما بين 19 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 20 إلى 31 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 28 إلى 43 درجة على المناطق الجنوبية.