هذه هي توقعات الطقس لليوم الإثنين

ستشهد الولايات الوسطى والغربية عودة الإستقرار والصفاء، غير أن بعض الأمطار المتفرقة تبقى تخص المناطق الشرقية.

وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى صافية على العموم.

باستثناء تشكل بعض الجليد على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة.

بينما على المناطق الشرقية أجواء مغشاة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة على المناطق الساحلية والداخلية خلال الليل.

في حين، على المرتفعات الداخلية، منطقة الأوراس والهضاب العليا، نرتقب تشكل الجليد خلال الصبيحة.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 50 كلم/سا قرب السواحل. على المناطق الجنوبية تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية أجواء صافية على العموم.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 09 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 15 إلى 26 درجة على المناطق الجنوبية.

أما حالة البحر فيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية، ومن قليل الاضطراب إلى مضطرب على السواحل الوسطى.

ومن مضطرب إلى هائج على السواحل الشرقية.