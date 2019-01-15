هذه هي توقعات الطقس لليوم الثلاثاء

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هذه هي توقعات الطقس لليوم الثلاثاء
بقلم أمينة داودي

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى صافية بعد تلاشي بعض السحب السفلى.

مع تشكل الجليد على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة. 
على المناطق الشرقية سحب عابرة محملة ببعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على المناطق الساحلية والداخلية، لتتحسن الأجواء ليلا.

الرياح من غربية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

في حين على المناطق الجنوبية تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أجواء صافية على العموم.

درجات الحرارة تتراوح مابين 14 الى 19 درجة على السواحل ومن 12 الى 17 درجة على المناطق الداخلية.

وتتراوح من 16 إلى 26 درجة بالجنوب.


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