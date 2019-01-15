هذه هي توقعات الطقس لليوم الثلاثاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى صافية بعد تلاشي بعض السحب السفلى.

مع تشكل الجليد على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة.

على المناطق الشرقية سحب عابرة محملة ببعض الأمطار الخفيفة المتفرقة على المناطق الساحلية والداخلية، لتتحسن الأجواء ليلا.

الرياح من غربية إلى شمالية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم/سا قرب السواحل.