هذه هي توقعات الطقس لليوم الجمعة

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مغشاة بضباب مرفوق بسحب.

سفلى تكون كثيفة خلال الصبيحة، خاصة نحو السهوب الغربية والوسطى الغربية، لتزول وتصبح الأجواء صافية.

على المناطق الشرقية سحب عابرة تكون كثيفة خلال الصبيحة نحو المناطق الساحلية،والداخلية وأقصى المناطق الشرقية.

تكون مرفوقة بأمطار خفيفة، بينما على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس بعض الضباب خلال الصبيحة.

في حين على المناطق الجنوبية بعض السحب العابرة نحو شمال الصحراء، وصافية بباقي المناطق.

الرياح تكون متغيرة الإتجاه من شرقية إلى شمالية شرقية تصل إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى مع تطاير للرمال.

درجات الحرارة تتراوح من 15 إلى 18 درجة بالسواحل ومن 10 إلى 17 على الولايات الداخلية، ومن 14 إلى 27 درجة بالجنوب.