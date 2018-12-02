هذه هي توقعات الطقس لنهار اليوم الأحد

ستشهد الولايات الشمالية وحتى الجنوبية للوطن أجواء من مغشاة إلى صافية مع درجات حرارة معتدلة.
وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم الأحد ستكون صافية بعد انقشاع السحب السفلى والضباب على السواحل.
الرياح تكون من معتدلة إلى ضعيفة على كل الولايات الساحلية والهضاب العليا.
على المناطق الجنوبية تتوقع ذات المصالح أجواء صافية على العموم على جل المناطق الجنوبية باستثناء أقصى الجنوب تكون الأجواء مغشاة.
درجات الحرارة تتراوح من 19 إلى 21 درجة على الولايات الشمالية ومن 19 إلى 30 درجة بالجنوب.
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