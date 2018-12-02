هذه هي توقعات الطقس لنهار اليوم الأحد

ستشهد الولايات الشمالية وحتى الجنوبية للوطن أجواء من مغشاة إلى صافية مع درجات حرارة معتدلة.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم الأحد ستكون صافية بعد انقشاع السحب السفلى والضباب على السواحل.

الرياح تكون من معتدلة إلى ضعيفة على كل الولايات الساحلية والهضاب العليا.