هذه هي توقعات الطقس لنهار اليوم الأربعاء

وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء على المناطق الغربية تكون مغشاة بضباب مرفوق بسحب سفلى خلال الصبيحة.

على المناطق الساحلية والقرب ساحلية، لتتحسن الأجواء وتصبح صافية على العموم طيلة النهار.

الرياح من غربية إلى جنوبية غربية، وتصل سرعتها إلى 40 كم/سا قرب السواحل.

أما على المناطق الوسطى والشرقية فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي لتتلاشى لاحقا.

الرياح تكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 30 كم/سا، قرب السواحل.

في حين على المناطق الجنوبية الأجواء صافية على جل المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح ما بين 17 إلى 19 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 14 إلى 19 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 18 إلى 27 درجة على المناطق الجنوبية.