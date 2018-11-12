هذه هي توقعات الطقس لنهار اليوم الإثنين

وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أنّ تكون الأجواء صافية على المناطق الغربية والوسطى خلال النهار.

لتتلبد السماء تدريجيا أواخر النهار على المناطق الغربية.

بينما على المناطق الشرقية، فالأجواء من مغشاة في الصبيحة إلى صافية خلال النهار، مع سحب عابرة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس.

على المناطق الجنوبية، سحب عابرة على الواحات لتلتحق بشمال الصحراء أواخر النهار.

وأجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي، لتتلبد السماء تدريجيا أواخر النهار، خاصة نحو منطقة تندوف وبشار.

درجات الحرارة تتراوح من 22 إلى 28 درجة على السواحل، ومن 16 إلى 28 درجة على الولايات الداخلية.

وتتراوح من 20 إلى 35 درجة بالجنوب.