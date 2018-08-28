هذه هي توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من مغشاة جزئيا إلى صافية مع بعض الأمطار بالهضاب العليا وأقصى الجنوب.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مغشاة جزئيا على المناطق الغربية والوسطى مع بعض الرعود.

بداية من الظهيرة، تشكل خلايا رعدية منعزلة على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات من الأمطار.

بينما على المناطق الشرقية فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم.

أما على المناطق الجنوبية، فالأجواء صافية على جل المناطق الجنوبية باستثناء الجنوب الغربي وشمال الصحراء.

أين تكون الأجواء مغشاة جزئيا مع تشكل خلايا رعدية منعزلة خاصة على منطقتي بشار وشمال الصحراء، وهذا بداية من الظهيرة.

أما على أقصى الجنوب نحو الهقار، الطاسيلي والصحراء الشرقية، فالأجواء غائمة مع تشكل خلايا رعدية منعزلة تؤدي إلى تساقط زخات مطرية

أما البحر فهو من قليل الاضطراب إلى هادئ على السواحل الغربية، قليل الاضطراب على السواحل الوسطى وهادئ على السواحل الشرقية.