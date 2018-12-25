هذه هي توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من مغشاة إلى صافية بعد انقشاع ضباب الصبيحة والسحب السفلى.

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى ضباب مرفوق بسحب سفلى.

خلال الصبيحة على المناطق الساحلية والسهوب خاصة على الغربية منها، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا بسحب من النوع العالي.

بينما على المناطق الشرقية فالأجواء خلال الصبيحة ضباب محلي مع الجليد على المناطق الداخلية، الهضاب العليا.

ومنطقة الأوراس، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا طيلة النهار.