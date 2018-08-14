هذه هي توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء

ستعرف الولايات الشمالية للوطن أجواءا من صافية إلى مغشاة خاصة على الولايات الشرقية مع تساقط أمطار معتبرة بالجنوب.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أجواء صافية على الولايات الغربية ومغشاة على الهضاب العليا مع تشكل خلايا رعدية مرفوقة بأمطار.

بينما على المناطق الوسطى، أجواء صافية باستثناء بعض السحب العابرة على المناطق الوسطى الشرقية خلال الصبيحة.

في حين على المناطق الشرقية سحب عابرة محملة ببعض الأمطار خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء مغيمة قليلا بقية النهار.

على المناطق الجنوبية، أجواء مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب، مع تشكل رعود محملة ببعض الأمطار المحلية خلال الظهيرة.

هاته الرعود تكون أكثر فعالية أواخر النهار على منطقة الهقار.

أما على الجنوب الغربي فالأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا مع خلايا رعدية منعزلة محملة ببعض الأمطار خاصة على منطقة بشار.

درجات الحرارة تتراوح من 30 إلى 36 درجة على السواحل ومن 28 إلى 39 على المناطق الداخلية، ومن 36 إلى 44 درجة بالجنوب.

البحر سيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية، ومن قليل الاضطراب إلى مضطرب على السواحل الوسطى والشرقية.