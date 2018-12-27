هذه هي توقعات الطقس ليوم غد الجمعة

ستشهد الولايات الشمالية للوطن غدا الجمعة أجواء من مغشاة إلى صافية بعد انقشاع ضباب الصبيحة.

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الشماليةضباب خلال الصبيحة مرفوق بسحب سفلى.

على المناطق الساحلية، المناطق الداخلية والهضاب العليا، لتصبح الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا بالإضافة إلى تشكل الجليد.

على المناطق الجنوبية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على منطقة بشار، شمال الصحراء ومنطقة الواحات.

الرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية بسرعة 25 كم/سا على بشار، شمال الصحراء، منطقة الواحات وكذا الهقار والطاسيلي.

درجات الحرارة تتراوح مابين 15 إلى 17 درجة على السواحل، ومن 10 إلى 15 درجة بالمناطق الداخلية.

أما بالمناطق الجنوبية فتتراوح مابين 15 إلى 25 درجة.