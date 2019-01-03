هذه هي توقعات الطقس ليوم غد الجمعة

وتتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية من صافية إلى قليلة السحب.

الرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية قرب السواحل وتتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

على المناطق الوسطى الأجواء مغشاة بسحب سفلى عابرة قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية.

حيث تكون هذه السحب محملة ببعض الأمطار المتفرقة على المناطق الوسطى الشرقية.

بينما على المناطق الشرقية الأجواء غائمة مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة خاصة قرب السواحل والمناطق الداخلية.

الرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية وتتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

في حين على المناطق الجنوبية، أجواء صافية على جل المناطق الجنوبية باستثناء الصحراء الشرقية التي تكون بها الأجواء مغشاة جزئيا خلال الصبيحة.

الرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية بسرعة 30 كم/سا على الجنوب الغربي، منطقة الواحات، شمال الصحراء.

وتصل أحيانا إلى 40 كم/سا مع بعض التطاير للرمال.