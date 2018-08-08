هذه هي توقعات الطقس ليوم غد الخميس

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواءا من مغشاة إلى صافية مع رعود منعزلة بالولايات الداخلية تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

ويرتقب الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون مغشاة بسحب سفلى تكون كثيفة قرب السواحل الغربية.

ومن المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة صباحا، لتتحسن الأجواء وتصبح صافية على العموم مع بعض الغيوم.

على المناطق الداخلية، الهضاب العليا تشكل سحب مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية المنعزلة التي تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار.

أما على المناطق الوسطى والشرقية، فالأجواء على السواحل الوسطى ضباب مع سحب عابرة كثيفة نوعا ما محليا.

خلال الصبيحة، من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار المتفرقة، ليتحسن الطقس ويصبح من صافي إلى مغشى جزئيا.

مع تشكيل سحب مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية المنعزلة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا وكذا منطقة الأوراس خلال الظهيرة.

من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار، كما ستلتحق هذه الرعود بالسواحل الشرقية ليلا.

بينما على المناطق الجنوبية من أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، سماء ملبدة مع تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط أمطار.

تكون معتبرة خاصة على الصحراء الشرقية والطاسيلي، في حين على الجنوب الغربي أجواء مغشاة جزئيا مع خلايا رعدية منعزلة.

مرفوقة ببعض الامطار المحلية، وهذا بداية من الظهيرة، لتبقى الأجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية.

أما البحر فسيكون من قليل الاضطراب إلى هادئ على السواحل الغربية والسواحل الوسطى، وقليل الاضطراب على السواحل الشرقية.